مشروع مشترك بين البحرين ودبي يبرم صفقة ثالثة مع بومباردييه

30 أبريل نيسان (رويترز) - أبرم مشروع مشترك بين البحرين ودبي صفقة قيمتها 94 مليون دولار لتأجير ثلاثة طائرات بومباردييه طراز كيو 400 نكستجن حسب الأسعار المعلنة في ثالث صفقة متوافقة مع أحكام الشريعة يبرمها المشروع في قطاع الطيران منذ ديسمبر كانون الأول.

وتوسع استخدام التأجير التمويلي بين شركات الطيران التجارية إذ تقلص شركات الطيران الكبرى التي تسعى للحصول على أسعار تأجير منخفضة مخاطر انخفاض قيمة أساطيلها بينما تحصل الشركات الأصغر على طائرات لا تستطيع أن تتحمل تكاليف شرائها.

وبموجب الاتفاق الذي يستمر 12 عاما يستأجر بنك إبدار ومقره البحرين وبالما القابضة ومقرها دبي الطائرات كندية الصنع لفالكون لخدمات الطيران.

وقال أنس بيناني العضو المنتدب لبالما القابضة "هناك طلب متزايد على هذا النوع من الطائرات وذلك النوع من التمويل." وأضاف أن المشغلين يفضلون على نحو متزايد عمليات التأجير على التمويل المباشر لاساطيلهم.

وتابع "من قبل كان (التأجير التمويلي) يمثل بين ثمانية وعشرة بالمئة من السوق.. الان أصبح 50/50."

وفي ديسمبر كانون الأول أبرم المشروع صفقة قيمتها 100 مليون دولار مع الخطوط الجوية الاثيوبية لتأجير أربع طائرات بومباردييه في أول صفقة متوافقة مع الشريعة الاسلامية في قطاع الطيران الافريقي. وأعقب المشروع ذلك بصفقة أصغر مع رواندا أير في مارس اذار.