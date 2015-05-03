نمو أرباح أبوظبي الإسلامي 10.1% في الربع/1 بفضل الإيرادات

أبوظبي 3 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل ارتفاع الإيرادات.

وبلغ صافي ربح البنك 450.8 مليون درهم (122.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 409.5 مليون درهم قبل عام.