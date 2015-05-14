هبوط أرباح أملاك للتمويل بدبي 77% في الربع/1
دبي 14 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أملاك للتمويل المتخصصة في الرهن العقاري الإسلامي بدبي اليوم الخميس هبوط أرباحها 77 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب تكاليف الإطفاء.
وانخفض صافي ربح أملاك إلى 3.7 مليون درهم (1.01 مليون دولار) من 16 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي. وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تسعى لاستئناف تداول أسهمها في بورصة دبي هذا الشهر بعد إعادة هيكلة استمرت سنوات.
وقالت أملاك "سجلت الشركة إطفاء أو تفكيكا لقيمة ابتدائية عادلة ناتجة عن ودائع استثمارية في فترة إعادة الهيكلة لمبلغ 28 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015."
وتم وقف تداول أسهم أملاك منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008 حينما تسببت الأزمة المالية العالمية في انهيار سوق العقارات المحلية. وصوت المساهمون في 16 أبريل نيسان لصالح استئناف تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتم تقديم طلب بذلك لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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