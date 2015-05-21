استئناف تداول أسهم أملاك للتمويل بدبي في 2 يونيو بعد وقفه في 2008

21 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أملاك للتمويل المتخصصة في الرهون العقارية الإسلامية اليوم الخميس إن من المقرر استئناف تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي في الثاني من يونيو حزيران بعد وقفه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008.

وجرى إيقاف التداول على أسهم أملاك مع نضوب أسواق الائتمان وبدء تراجع أسعار العقارات بالإمارة نحو 50 بالمئة عن ذورتها.

وتملك إعمار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري في دبي حصة في أملاك للتمويل.

وبلغ سهم أملاك في آخر تداول له 1.02 درهم (0.28 دولار) في 20 نوفمبر تشرين الثاني 2008 بعد هبوطه 79 بالمئة في الأشهر الستة السابقة.