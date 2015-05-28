مصحح-أبوظبي الإسلامي قد يرفع قيمة إصدار صكوك إلى ثلاثة مليارات دولار

دبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الإسلامي في بيان للبورصة اليوم الخميس إنه سيسعى لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة على زيادة قيمة الحد الأعلى لإصدار صكوك - أطلق في 2012 بهدف لدعم الشق الأول من رأس المال- إلى ثلاثة مليارات دولار من ملياري دولار.