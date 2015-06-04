المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على ارتفاع طفيف

1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بفعل بعض الإقبال على أسهم قيادية مثل البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 2186.64 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 مليون دينار مقارنة مع 9.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن توقعات جيدة لميزانيات النصف الأول لبعض الشركات شجعت المتعاملين على الإقبال على الشراء الانتقائي.

وأضاف سنقرط "إذا تجاوز المؤشر حاجز 2200 نقطة فهو ممتاز."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.66 بالمئة إلى ثلاثة دنانير.

وارتفع سهم 0.74 بالمئة إلى 6.75 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.92 بالمئة إلى 6.56 دينار.

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