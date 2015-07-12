بنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني يحصل على ترخيص للتمويل الإسلامي في دبي

دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك طوكيو ميتسوبيشي إنه حصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة للمعاملات الإسلامية ما يبرز تنامي الاهتمام في اليابان بالمصرفية الإسلامية.

وتسمح النافذة الإسلامية للبنوك التقليدية بممارسة التمويل الإسلامي من خلال فصل الأصول عن الأنشطة التقليدية التي تحمل فائدة.

وقالت مصادر في القطاع المصرفي انها المرة الأولى التي يدير فيها بنك ياباني نافذة إسلامية في الشرق الأوسط.

وذكر البنك في بيان جرى الاطلاع عليه اليوم الأحد أنه قرر أن يخطو هذه الخطوة بعد أن غيرت وكالة الخدمات المالية في اليابان التوجيهات الرقابية الخاصة بها.

وتنامى اهتمام المؤسسات اليابانية بالتمويل الإسلامي كوسيلة لاستغلال السيولة الكبيرة الموجودة في جنوب شرق اسيا والخليج.

وفي سبتمبر ايلول الماضي اصبح بنك طوكيو ميتسوبيشي أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية وفي الشهر الماضي قالت وحدة ماليزية تابعة لتويوتا موتور إنها تنوي اطلاق آلية تمويل تشمل التمويل الإسلامي.

ووقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية اتفاقا مع الذراع المسؤولة عن القطاع الخاص في البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة لتطوير معاملات متوافقة مع الشريعة.