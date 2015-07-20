مصادر: استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال في أبوظبي وتعيين الرميثي خلفا له

أبوظبي 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس مصرف الهلال الإسلامي المملوك لحكومة أبوظبي استقال من منصبه بعد أسبوع من استقالة الرئيس التنفيذي للمصرف.

وترك أحمد عتيق المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال الذي شغله منذ عام 2008 لأسباب شخصية وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن الاختيار وقع على محمد عبد الله الرميثي العضو البارز في مجلس إدارة المصرف لخلافة المزروعي.

واستقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد جميل برو الأسبوع الماضي متعللا بأسباب شخصية أيضا بعد سبع سنوات أمضاها في العمل في المصرف. وهوت أرباح مصرف الهلال عام 2014 إلى 90 مليون درهم (24.5 مليون دولار) مقابل 442 مليون درهم حققها المصرف في عام 2013 بسبب تخفيضات كبيرة في حجم محفظة القروض بحسب أحدث بيان للمصرف. ونمت الأرصدة الإجمالية للبنك إلى 41.4 مليار درهم مقابل 38.7 مليار درهم.