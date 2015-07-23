إصدار حقوق لمساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي يبدأ في 23 أغسطس

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس إن الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم (137.2 مليون دولار) سيبدأ في الثالث والعشرين من أغسطس آب بعد أن وافق المساهمون على خطة لزيادة رأس المال.

وسيصدر المصرف 168 مليون سهم جديد من أجل دعم النمو. وسيكون سعر الإصدار ثلاثة دراهم للسهم.

وسيكون لكل مساهم حالي الحق في الاكتتاب في 56 سهما جديدا لكل ألف سهم مملوكة حنى نهاية جلسة تداول 13 أغسطس آب. وسيبدأ الاكتتاب في 23 أغسطس آب وينتهي في العاشر من سبتمبر أيلول.