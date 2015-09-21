مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن تغطية إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم بنحو ثلاثة أمثاله
دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - اعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين تغطية إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم (137.3 ميون دولار) بنحو ثلاثة أمثاله.
وأصدر المصرف 168 مليون سهم جديد من أجل دعم النمو. وبلغ سعر الإصدار ثلاثة دراهم للسهم.
وذكر البنك في بيان انه مع اغلاق باب الاكتتاب في العاشر من سبتمبر ايلول بلغ اجمالي قيمة طلبات الشراء من المستثمرين 1.46 مليار درهم.
(الدولار= 3.6722 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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