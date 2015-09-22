داماك الإماراتية تقول إنها جمعت 100 مليون دولار من خلال إصدار صكوك

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة داماك العقارية في دبي اليوم الثلاثاء إنها جمعت 100 مليون دولار من خلال طرح خاص لصكوك لمدة 18 شهرا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الصكوك التي أعطتها مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف ‭‭BB‬‬ أصدرتها شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة إحدى الشركات التابعة لها.