بورصات الخليج ترتفع صباحا مع اقتراب النفط من 39 دولارا للبرميل

0705 جمت - دعم ارتفاع أسعار النفط بورصات الأسهم في الخليج صباح اليوم الأحد حيث قاد سهم أرابتك سوق دبي المالي صعودا بينما قفز سهم دانة غاز في أبوظبي.

وصعدت أسهم أرابتك العقارية ثمانية بالمئة في أول ساعة للتداول بعد ارتفاع مماثل يوم الخميس. ويشهد سهم أرابتك تقلبات واسعة النطاق في صفقات مضاربة منذ أظهرت بيانات البورصة في مستهل الاسبوع الماضي أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة حسن إسميك عزز حصته في الشركة إلى 11.91 بالمئة من 11.81 بالمئة. لكن حصة إسميك لم ترتفع منذ ذلك الحين.

كما اجتذبت أسهم مضاربة أخرى مفضلة لدى المتعاملين المحليين عمليات شراء حيث ارتفع سهم كل من دريك آند سكل وأملاك للتمويل 3.5 بالمئة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي 2.4 بالمئة.

ووضعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيفاتها الائتمانية للإمارات العربية المتحدة وثلاث دول خليجية أخرى قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. ولكن كثيرا من المستثمرين اعتبروا الأمر رد فعل متأخر لأخبار قديمة وركزوا في المقابل على انتعاش أسعار النفط مقتربة من 39 دولارا للبرميل في آخر اسبوعين.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 2.7 بالمئة مع صعود سهم دانة غاز الذي كان الأكثر تداولا في مستهل الجلسة 5.9 بالمئة. كما زادت أسهم‭ ‬الشركات العقارية حيث ارتفع سهم إشراق العقارية 5.4 بالمئة وسهم راس الخيمة العقارية 1.6 بالمئة.

وبورصة قطر مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عامة.