مشتريات المحليين تصعد ببورصة مصر صباحا

1008 جمت - دفعت مشتريات الأفراد المحليين بورصة مصر للارتفاع صباحا لكن وسط شح في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.98 بالمئة إلى 6209.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.72 بالمئة إلى 354.8 نقطة.

وبلغت قيم التداول 132.399 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 93.9 بالمئة من المعاملات والأفراد على 61 بالمئة.

وارتفعت أسهم بالم هيلز 1.8 بالمئة والتجاري الدولي 2.35 بالمئة وجلوبال 2.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.75 بالمئة.

وواصلت أسهم بلتون ارتفاعها بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع على السهم.

وشارك في الصعود سهم طلعت مصطفى بزيادة 3.3 بالمئة وسوديك 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت اليوم عن توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك مع مصر الجديدة للإسكان بإيرادات متوقعة تزيد على 30 مليار جنيه.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 6400-6500 نقطة.