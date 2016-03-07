مشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية والأجنبية على الأسهم القيادية بورصة مصر لتغلق مرتفعة وسط تحسن نسبي في السيولة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.75 بالمئة ليغلق عند 6261.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.56 بالمئة ليغلق عند 355.7 نقطة.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.9 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 60.6 بالمئة.