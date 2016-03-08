مشتريات العرب والأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا
0850 جمت - ساعدت مشتريات العرب والأجانب على الأسهم القيادية في الصعود ببورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.86 بالمئة ليصل إلى 6315.05 نقطة والمؤشر الثانوي 0.4 بالمئة ليصل إلى 357.1 نقطة.
وبلغت قيم التداول 129.736 مليون جنيه.
ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.2 بالمئة من المعاملات حتى الآن والافراد على 83 بالمئة.
وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.6 بالمئة وحديد عز 4.3 بالمئة والتجاري الدولي 1.02 بالمئة وبالم هيلز 1.3 بالمئة.
ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين اليوم في مذكرة بحثية "بالشراء قرب مستويات الدعم. حد إيقاف الخسائر 6030 نقطة."
وصعدت أسهم جلوبال تليكوم 3.3 بالمئة وإعمار مصر 0.9 بالمئة وطلعت مصطفى 1.97 بالمئة وهيرميس 1.1 بالمئة وبايونيرز 1.6 بالمئة.
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