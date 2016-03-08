تباين مؤشرات بورصة مصر عند الإغلاق

1250 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب والعرب على سهم البنك التجاري الدولي في الصعود بالمؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.25 بالمئة ليغلق عند 6339.8 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.01 بالمئة إلى 355.7 نقطة بعد أن كان مرتفعا في المعاملات المبكرة.

وبلغت قيم التداول 590.143 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 86.8 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 55 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.2 بالمئة وطلعت مصطفى 0.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.9 بالمئة وحديد عز 3.1 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم سوديك 2.1 بالمئة وبايونيرز 1.03 بالمئة بينما نزلت أسهم اوراسكوم للاتصالات 1.6 بالمئة.