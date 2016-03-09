بورصتا السعودية ومصر تنخفضان صباحا

1025 جمت - انخفضت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع هبوط أسهم شركات التجزئة عقب توقع إحدى هذه الشركات بانخفاض مبيعاتها بينما تراجعت البورصة المصرية وسط غموض بشأن العملة وأسعار الفائدة.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5 بالمئة إلى 6399.4 نقطة لتقلص خسائرها المبكرة التي بلغت 0.8 بالمئة في الدقائق الخمس عشرة الأولى من الجلسة. وهبط سهم جرير أكثر من سبعة بالمئة بعد تحذير الشركة مساء أمس الثلاثاء من هبوط مبيعاتها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016.