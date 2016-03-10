المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0841 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات والبنوك وسط تفاؤل المتعاملين بأخبار سياسية إيجابية.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أمس الأربعاء إنه أجرى تبادل أسرى مع الحوثيين ورحب بتوقف القتال على الحدود مما عزز الآمال في إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عام وقتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص.
وصعد المؤشر 0.76 بالمئة إلى 6420.14 نقطة
وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي بمكاسب 1.3 بالمئة و0.9 بالمئة وقفز سهم جبل عمر 5.1 بالمئة.
وزادت أسهم صافولا وموبايلي والمواساة وسافكو بين 0.9 و4.3 بالمئة.
في المقابل نزلت أسهم السعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والحكير 0.9 بالمئة وساب 0.2 بالمئة وبنك الجزيرة والعثيم 0.3 بالمئة.
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