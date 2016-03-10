مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط تداولات ضعيفة

1030 جمت - اختتمت بورصة الكويت تداولات اليوم الخميس على ارتفاع طفيف حيث صعد المؤشر الكويتي الرئيسي 0.11 في المئة ليصل إلى 5284.9 نقطة كما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.39 في المئة إلى 871.7 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 9.15 مليون دينار منها 3.2 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 وهي قيم متواضعة مقارنة بالحجم المعتاد.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وزين 1.3 في المئة وأمريكانا 2.4 في المئة وفيفا 4.1 في المئة.

في المقابل هبطت أسهم أجيليتي 2.2 في المئة وبنك الخليج 1.8 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك بوبيان 2.4 في المئة.

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0900 جمت - قفزت مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ببورصة مصر بداية معاملات اليوم الخميس وسط زيادة كبيرة في السيولة.