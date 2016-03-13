مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا

0855 جمت - ساهمت مشتريات المتعاملين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بورصة مصر في الصعود ببورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الأحد وسط زيادة نسبية في السيولة.