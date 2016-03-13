المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1315 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة المهم الذي فشل في اختراقه خلال الجلسات المنصرمة.
وصعد المؤشر 0.23 بالمئة إلى 6369.3 نقطة. ويواجه المؤشر مستوى مقاومة عند 6430 نقطة.
كانت الرياض كابيتال قالت في مذكرة بحثية إن فشل المؤشر في اختراق مستوى المقاومة 6430 نقطة سيدفعه لمزيد من التعديل في ظل استمرار إشارات البيع واستمرار انخفاض المؤشرات الفنية.
وسجل سهما جبل عمر وموبايلي أكبر المكاسب على المؤشر وقفزا 3.1 بالمئة و5.5 بالمئة.
وزادت أسهم الاتصالات السعودية وسابك والبحري والمتقدمة وجرير والتعاونية بنسب تراوحت بين 0.7 بالمئة و3.9 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الراجحي 0.96 بالمئة وسامبا 2.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.6 بالمئة والمراعي 2.12 بالمئة.
كما أغلقت أسهم السعودي الفرنسي على انخفاض 1.1 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.9 بالمئة واسمنت ينبع 1.9 بالمئة.
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