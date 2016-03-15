المؤشر السعودي يتراجع صباحا مع نزول النفط

0813 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء في ظل نزول أسعار النفط الذي يكون الموجه الرئيسي لتحركات السوق في غياب الأخبار الإيجابية الدافعة للصعود.

وتراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس الاثنين لمخاوف من أن تعافي السوق الذي استمر لستة أسابيع قد تجاوز العوامل الأساسية في ظل استمرار تنامي مخزونات الخام الأمريكية وعدم اهتمام إيران بمشاركة كبار المنتجين في تجميد الإنتاج.

ونزل المؤشر 0.47 بالمئة إلى 6258.4 نقطة.

وتراجعت أسهم البنوك وسجلت أكبر الخسائر على المؤشر. ويتخوف المتعاملون من تباطؤ نمو القطاع في ظل خفض الإنفاق الحكومي. وكشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن السعودية التي تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة بالمئة.

وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 "بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية".

وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف إلى "ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق" وإن أمرا ساميا ملكيا صدر بالموافقة عليها.

وسجل سهما سامبا والأهلي التجاري أكبر الخسائر على المؤشر ونزلا 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

كما انخفضت أسهم العربي الوطني والراجحي وموبايلي وينساب وصافولا وسبكيم بنسب بين 0.7 و2.4 بالمئة.