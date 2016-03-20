المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0931 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد اختراقه مستوى مقاومة مهما.

وقفز المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6445 نقطة ليتجاوز مستوى المقاومة عند 6440 نقطة الذي يعني النجاح في الثبات فوقه تحقيق مزيد من الصعود في الجلسات المقبلة.

وقاد الارتفاعات سهما الأهلي التجاري وموبايلي بمكاسب 1.9 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم سامبا والراجحي وجبل عمر وزين والاتصالات بين 0.5 و8.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم اسمنت‭‭ ‬‬الجنوبية 4.1 بالمئة والكهرباء وسابك 0.3 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة.

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