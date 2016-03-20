الأسهم المصرية تنهي موجة صعود وتغلق على انخفاض

وتراجع سهم هيرميس 6.12 بالمئة بعد أن قفز عشرة بالمئة نهاية الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على بيع 40 بالمئة من بنك الاعتماد اللبناني مقابل 33 دولارا للسهم مع خطط لبيع الأسهم الباقية بحلول مايو أيار من العام القادم.