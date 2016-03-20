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المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Mar 20, 2016 1:58pm GMT
 
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1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك.

وصعد المؤشر 1.37 بالمئة ليغلق عند 6482.3 نقطة.

وقاد الارتفاعات بنهاية اليوم سهما جبل عمر وسامبا بمكاسب 6.3 بالمئة و3.1 بالمئة.

وزادت أسهم موبايلي والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والإنماء وزين السعودية ودار الأركان بين 1.9 و9.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم اسمنت الجنوبية 4.1 بالمئة ومعادن والكهرباء 0.3 بالمئة وسبكيم 0.7 بالمئة.

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1253 جمت - أغلقت الأسهم المصرية على انخفاض اليوم الأحد لتفقد مكاسبها المبكرة وتنهي موجة صعود استمرت أربع جلسات متتالية بفعل قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي خفض قيمة العملة المحلية.   يتبع
 