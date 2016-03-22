جي.إف.إتش المالية تبيع 10% من الصقر للأسمنت البحرينية

دبي 22 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة جي.إف.إتش المالية بنك الاستثمار الإسلامي اليوم الثلاثاء إنها وافقت على بيع حصة نسبتها عشرة في المئة في شركة الصقر للأسمنت البحرينية لشركة المتكاملة كابيتال ذراع أسواق المال لمجموعة أبوظبي المالية.

أضافت جي.إف.إتش أن المتكاملة كابيتال عبرت أيضا عن رغبتها في تغطية الاكتتاب في طرح عام أولي للأسهم من قبل فالكون في بورصة البحرين في وقت لاحق هذا العام من دون الكشف عن تفاصيل.

ولدى شركة الصقر البالغة قيمتها 120 مليون دولار طاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن من الأسمنت سنويا ومن المتوقع ارتفاعها إلى 850 ألف طن مع تدشين خط الإنتاج الثاني بنهاية 2016 وفق بيان جي.إف.إتش.

ووفقا لبيانات سوق دبي أعلنت مجموعة أبوظبي المالية الشهر الماضي أن المتكاملة كابيتال زادت حصتها في جي.إف.إتش إلى عشرة في المئة مقابل 7.4 في المئة في السابق. وقالت مجموعة أبوظبي وقتها إن حجم أصولها المدارة يصل إلى نحو 3.2 مليار دولار.