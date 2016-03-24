أسواق الخليج تهبط مع تداول أسهم بدون حق في توزيع الأرباح

0712 جمت - هبطت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع انخفاض أسعار النفط والبورصات العالمية. وقادت بعض الأسهم هذا الانخفاض بعد أن جرى تداولها بدون حق في توزيع الأرباح.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.8 بالمئة في أول 45 دقيقة من بداية التداول ونزل سهم العربية للطيران 1.6 بالمئة بعد أن هوى يوم الثلاثاء عندما بدأ تداوله بدون حق في توزيع الأرباح وظل السهم متراجعا منذ ذلك الحين في رد فعل على هجمات بروكسل.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 بالمئة مع انخفاض سهم الدار العقارية أربعة بالمئة وتدواله اليوم بدون حق في توزيع الأرباح.

وانخفض مؤشر قطر 0.8 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري القطري 8.6 بالمئة بعد أن جرى تداوله بدون حق في توزيع الأرباح.

لكن سهم الخليج للمخازن صعد 0.9 بالمئة بعد أن حقق سقف الارتفاع اليومي البالغ عشرة في المئة على مدار يومين متتاليين عقب إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية رفع حد الملكية الأجنبية في الشركة إلى 49 بالمئة من رأس المال.

ويبدو أن المستثمرين الأجانب يستفيدون من التغيير الجديد لتكوين حيازاتهم من السهم إذ أظهرت أحدث بيانات من البورصة أن الملكية الأجنبية في أسهم الشركة بلغت 25.7 بالمئة حاليا مقابل 25.6 بالمئة قبل يوم.