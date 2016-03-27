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الأسهم القيادية تهبط ببورصة الكويت

Sun Mar 27, 2016 10:55am GMT
 
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1045 جمت - دفعت المبيعات الكثيفة في الأسهم القيادية بورصة الكويت للتراجع اليوم الأحد.

ونزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.16 بالمئة ليغلق عند 831.03 نقطة وخسر المؤشر السعري 0.5 بالمئة ليغلق عند 5242.02 نقطة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9 بالمئة والبنك التجاري 4.1 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة وزين 1.4 بالمئة وبنك الكويت الدولي واحدا بالمئة.

وانخفض سهم أجيليتي ثلاثة بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.030 دينار للسهم لعام 2015 وهو ما يقل عن توزيعات 2014.

في المقابل كان سهم بنك وربة الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 3.5 بالمئة.

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‭‭0945‬‬ جمت - دفعت مشتريات الأفراد المحليين بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الأحد ولكن وسط سيولة ضعيفة وتراجع لأكبر الأسهم القيادية.   يتبع
 