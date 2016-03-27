البورصة الأردنية ترتفع وسط قفزة في قيمة التداول

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية إلى أعلى مستوى لها في شهرين بفعل شراء انتقائي في الأسهم القيادية مثل البنك العربي وسط قفزة في قيمة التداول نتيجة صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.55 بالمئة إلى 2143.46 نقطة وقفزت قيمة التداول إلى 45.9 مليون دينار مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح المحلل المالي إن صفقة في سهم شركة الإقبال للاستثمار لم تتضح تفاصيلها هي التي رفعت قيمة التداول اليوم.

وأضاف "المضاربات تهيمن بشكل أكبر على السوق."

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.37 بالمئة إلى 2.66 دينار وسهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.22 دينار.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 2.12 بالمئة إلى 2.3 دينار وسهم البوتاس العربي 0.57 بالمئة إلى 18.89 دينار.