بورصة مصر تتراجع صباحا وسط تداولات هزيلة

0859 جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط سيطرة شبه جماعية من المتعاملين الأفراد مع سيولة هزيلة.

وبدأت السيولة في بورصة مصر تتراجع بشدة أمس الأحد عقب قرار المركزي المصري نهاية الأسبوع بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

ثم جاءت شكوى الملياردير المصري نجيب ساويرس من تعنت حكومي في إتمام صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال لتعمق مخاوف السوق بشأن المناخ العام وفرص إتمام الصفقة.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 0.64 بالمئة ليصل إلى 7432.3 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.01 بالمئة ليصل إلى 365.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 186.104 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على أكثر من 90 بالمئة من المعاملات.

وخسرت اسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة. كما انخفضت أسهم هيرميس 1.2 بالمئة وإعمار مصر 1.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.6 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم بالشراء قرب مستويات الدعم وقالت إن حد إيقاف الخسائر هو 7360 نقطة.