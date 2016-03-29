السعودية تتراجع بعد بيانات ضعيفة وصعود معظم البورصات

من أندرو تورشيا

دبي 29 مارس آذار (رويترز) - شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا اليوم الثلاثاء تحت ضغط أسهم البتروكيماويات وبيانات ضعيفة من البنك المركزي بينما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 بالمئة إلى 6177 نقطة مع تقلص قيم التداول في علامة على تخارج مستثمرين من السوق.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل ثلاثة بالمئة بعدما هبط خام برنت عن 40 دولارا للبرميل.

وتراجع سهم مصرف الإنماء الأكثر تداولا في السوق 4.8 بالمئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وقفز سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية المتخصصة في إدارة المستشفيات بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة إلى 70.25 ريال مع إدراجه في البورصة بعدما جمعت الشركة 1.77 مليار ريال (571 مليون دولار) من بيع 27.61 مليون سهم تشكل 30 بالمئة من رأسمالها بسعر 64 ريالا للسهم.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم أن المعروض النقدي ن3 في المملكة تقلص في فبراير شباط عن العام الماضي وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات وفي علامة جديدة على تباطؤ حاد للاقتصاد بفعل هبوط أسعار النفط.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 3275 نقطة.