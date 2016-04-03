مؤشرات البورصة المصرية تغلق منخفضة

1250 جمت - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد منخفضة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.05 في المئة كما نزل المؤشر الثانوي 0.1 في المئة.

وانخفضت أسهم هيرميس 2.2 في المئة وسوديك 0.2 في المئة وجلوبال 2.9 في المئة وإعمار مصر 0.7 في المئة وعامر جروب 2.3 في المئة.

كما هبطت أسهم التجاري الدولي 0.1 في المئة وطلعت مصطفى 1.6 في المئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.3 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم القلعة 3.7 في المئة وبالم هيلز 0.3 في المئة وحديد عز 4.3 في المئة وبايونيرز 1.6 في المئة واستقرار دومتي. ‭‭ ‬‬

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‭1240 جمت - أغلقت البورصة الأردنية على ارتفاع بفعل بعض الشراء في الأسهم القيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول ضعيفة اقتصرت على الصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.13 بالمئة إلى 2154.77 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.