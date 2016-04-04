مؤشرات الكويت تغلق منخفضة

1010 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.12 في المئة إلى مستوى 5201.9 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.23 في المئة إلى 836 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إنه ومع بداية الربع الثاني فإن المضاربين يسعون إلى تحقيق أرباح سوقية من خلال المضاربات السريعة والضغط على بعض الأسهم لشرائها بأقل سعر ممكن.

وأضاف صبري أن هناك أسهم ترتفع وتنخفض بنسبة تزيد عن 10 في المئة دون أن تكون هناك أسباب واضحة غير المضاربات.

وارتفعت أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وفيفا 5.1 في المئة والبنك التجاري الكويتي 3.6 في المئة.

وهبطت أسهم زين 1.4 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة.

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