مشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات مؤسسات المال المحلية والأجنبية في الصعود ببورصة مصر خلال معاملات اليوم الاثنين وسط تحسن نسبي في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.74 بالمئة ليغلق عند 7577.02 نقطة والمؤشر الثانوي 0.02 بالمئة ليغلق عند 366.95 نقطة.

وبلغت قيم التداول 899.818 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من المعاملات والعرب على عشرة بالمئة.

وارتفعت أسهم التجاري الدولي 1.7 بالمئة والقلعة 1.2 بالمئة وبالم هيلز 0.7 بالمئة وهيرميس 0.2 بالمئة وطلعت مصطفى 0.95 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "طالما المؤشر الرئيسي أعلى من مستوى 7520 نقطة وقيم التداول تتحسن فالسوق سيواصل الارتفاع مستهدفا مستوى 7600-7800 نقطة."

وكسبت أسهم بايونيرز 3.3 بالمئة ومصر الجديدة للإسكان 8.02بالمئة ومدينة نصر للإسكان 3.01 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.7 بالمئة.

وخسرت أسهم العربية للاستثمارات 4.4 بالمئة بعد أن قالت الشركة اليوم إنها تكبدت خسارة في 2015 وإن مجلس إدارتها وافق على إنهاء عقد الإدارة مع شركة بي.بي.إي بارتنرز للاستثمار المباشر.