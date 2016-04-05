أسواق الخليج تهبط وسهم اتصالات يهوي بعد تداوله بدون حق في توزيع الأرباح

0746 جمت - هبطت بورصة أبوظبي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن جرى تداول سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات أكبر سهم مدرج في البورصة بدون حق في توزيع الأرباح في الوقت الذي باع فيه المستثمرون أسهما في أسواق أخرى مع استعدادهم لموسم إعلان نتائج أرباح الربع الأول.

وهبط سهم اتصالات 2.5 بالمئة في حين انخفض مؤشر بورصة أبوظبي 1.5 بالمئة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 بالمئة إلى 6.60 درهم. وفي مذكرة نشرتها شركة جلوبال الكويتية للأبحاث أعطى المحللون توصية "شراء" للسهم لكنهم خفضوا السعر المستهدف إلى 7.90 درهم من 9.66 درهم.

وقالت المذكرة "السهم في وضع أفضل مقارنة بنظرائه فيما يتعلق بالعائد على السهم." وتتوقع جلوبال انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي في أرباح البنك في 2016 بسبب القفزة الكبيرة في المخصصات في ظل التراجع الاقتصادي وانكشاف بنك أبوظبي التجاري على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مكاسب لليوم الثاني حيث ارتفع سهمها 1.9 بالمئة. وكانت أسهم الشركة قفزت 13 بالمئة يوم الاثنين بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي تقلص خسائرها في الربع الأخير.

وانخفض مؤشر دبي واحدا بالمئة حيث نزل سهما أرابتك والاتحاد العقارية أكثر من واحد بالمئة ليتخليا عن بعض المكاسب التي منيا بها أمس الاثنين.