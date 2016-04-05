الأسهم القيادية ترتفع في الكويت والمؤشر الرئيسي يستقر

0955 جمت - ارتفع عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء ما جعل مؤشر كويت 15 يصعد بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 840 نقطة في حين أغلق المؤشر الرئيسي مستقرا عند 5201.6 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق شهد نوعا من التماسك في الاسهم القيادية مبينا أنه رغم ارتفاع عدد من هذه الأسهم فإن قيمة التداول متواضعة.

وبلغت قيمة التداولات 9.6 مليون دينار منها 4.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

واعتبر صبري أن المتحكم في السوق هم المضاربون الذين يعملون على تصعيد أسعار بعض الأسهم ثم بيعها بأسعار مرتفعة ثم الضغط على نفس الأسهم من جديد لخفض أسعارها.

وبنهاية الجلسة انخفضت أسهم بنك الكويت الدولي 1.02 في المئة وأمريكانا 1.6 في المئة. كما هبطت أسهم مجموعة الصناعات 1.6 في المئة وأجيليتي 1.06 في المئة.

وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مرتفعا 1.6 في المئة وزين وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك الخليج 2.8 في المئة.