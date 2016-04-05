المؤشر الأردني ينخفض بفعل جني أرباح

1225 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم عقب ثلاث جلسات من الارتفاع بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم وصلت أسعارها لمستويات مغرية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2161.84 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.8 مليون دينار مقارنة مع 13.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن مضاربات بهدف تحقيق ربح سريع شهدتها البورصة اليوم.

وأضاف سنقرط "لا أسباب جوهرية جديدة في السوق."

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.43 بالمئة إلى 4.6 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.23 بالمئة إلى 2.19 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.66 بالمئة إلى 6.02 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.38 بالمئة إلى 2.63 دينار.

‭---------------------‬‬‬ ‭ ‬1219 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على تراجع وسط نزول عدد من الأسهم القيادية وضعف التداولات مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول قبل تكوين مراكز جديدة.

ونزل المؤشر 0.16 بالمئة إلى 6201.1 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال.