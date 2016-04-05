المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1219 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على تراجع وسط نزول عدد من الأسهم القيادية وضعف التداولات مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول قبل تكوين مراكز جديدة.

0955 جمت - ارتفع عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء ما جعل مؤشر كويت 15 يصعد بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 840 نقطة في حين أغلق المؤشر الرئيسي مستقرا عند 5201.6 نقطة. يتبع