المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1219 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على تراجع وسط نزول عدد من الأسهم القيادية وضعف التداولات مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول قبل تكوين مراكز جديدة.
ونزل المؤشر 0.16 بالمئة إلى 6201.1 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال.
وقاد النزول سهما سابك والاتصالات السعودية بخسائر 0.9 بالمئة و2.02 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم السعودي للاستثمار والبحري ومعادن والانماء وسافكو وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب بين 0.8 و4.9 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم سامبا 1.2 بالمئة وبنك البلاد 2.12 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة. وصعدت أسهم مكة للتعمير 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة.
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0955 جمت - ارتفع عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء ما جعل مؤشر كويت 15 يصعد بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 840 نقطة في حين أغلق المؤشر الرئيسي مستقرا عند 5201.6 نقطة. يتبع