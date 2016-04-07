بورصات الخليج ترتفع صباحا بدعم من النفط ونتائج قطر الوطني

0735 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من خمسة بالمئة ليتجاوز مجددا 40 دولارا للبرميل وجاءت نتائج بنك قطر الوطني في الربع الأول أفضل قليلا من التوقعات.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة إلى 139.90 ريال بعدما أعلن البنك عن نمو صافي أرباحه في الربع الأول بنسبة 7.1 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال (796.5 مليون دولار). وكان محللون في المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين توقعوا وصول الأرباح إلى 2.77 مليار و2.71 مليار ريال.

غير أن السهم يواجه مستوى مقاومة قويا عند 142 ريالا وهو ذروته في فبراير شباط ومارس آذار. وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.9 بالمئة.

وكان سهم شركة الخليج للمخازن هو الأكثر تداولا في السوق القطرية إذ ارتفع 1.8 بالمئة بعدما أظهرت بيانات للبورصة زيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركة إلى 26.2 بالمئة. وفي أواخر الشهر الماضي بلغت نسبة ملكية الأجانب في الشركة 25.6 بالمئة بعدما رفعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركة إلى 49 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة بعد ساعة واحدة من بدء التداول وسط موجة صعود واسعة ارتفعت فيها جميع الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق. لكن سهم شركة دو للاتصالات هبط 3.1 بالمئة بعد انقضاء فترة استحقاق توزيعات الأرباح.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 بالمئة مع تعافي سهم بنك أبوظبي التجاري من مستوى فني عند 6.32-6.35 درهم -وهي مستويات متدنية سجلها السهم في مارس آذار- ليقفز ثلاثة بالمئة إلى 6.51 درهم.