أسهم مصر تتراجع صباحا
0940 جمت - تراجعت البورصة المصرية صباح الخميس في ظل نزول عدد من الأسهم القيادية وسط غياب المحفزات الدافعة للصعود.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.29 بالمئة إلى 7438 نقطة.
وقاد النزول سهما طلعت مصطفى وسوديك بخسائر 1.1 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.
ويصل العاهل السعودي إلى مصر اليوم في مستهل زيارة رسمية من المرتقب أن تشهد الاعلان عن استثمارات سعودية قيمتها أربعة مليارات دولار.
كما انخفضت أسهم بالم هيلز ومدينة نصر للإسكان والمصرية للاتصالات والقلعة وإعمار مصر وبايونيرز ومصر الجديدة للإسكان بنسب تراوحت بين 0.5 و1.5 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم التجاري الدولي وجلوبال تليكوم 0.7 بالمئة والسويدي 1.14 بالمئة والنساجون 1.02 بالمئة وعامر جروب 2.5 بالمئة.
وأعلن البنك المركزي المصري أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الخميس. وقال متعاملون في قطاع الخزانة ببنوك خاصة في مصر إن المركزي سيبقي على سعر العملة المحلية في عطاء اليوم دون تغيير عند 8.78 جنيه للدولار.
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