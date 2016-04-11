المؤشر السعودي يغلق على انخفاض

1220 جمت - تراجع المؤشر السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم القيادية مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل ظهور نتائج الربع الأول.