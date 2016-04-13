أسواق الخليج ترتفع قليلا بعد صعود النفط وبورصات عالمية

0737 جمت - سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا محدودا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بالقفزة التي سجلتها أسعار النفط في تعاملات الأسواق الخارجية وصعود الأسواق الآسيوية بعد نشر بيانات صينية قوية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة حيث زاد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة.

لكن سهم الاتحاد العقارية الأكثر تداولا هبط 1.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأسمالها إلى سبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار). لكن الشركة لم تكشف عن كيفية زيادة رأس المال.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة بفضل سهم بنك الخليج الأول الذي قفز 2.1 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة. وارتفع سهم مجموعة المستثمرين القطريين ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت المجموعة زيادة أرباح الربع الأول 19 بالمئة.

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