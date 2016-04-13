مشتريات الأجانب والعرب تغلق ببورصة مصر مرتفعة لكن وسط سيولة ضعيفة

1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين العرب والأجانب في الصعود بالأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط سيولة محدودة قد لا تدعم استمرار الصعود خلال الجلسات القليلة المقبلة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.22 بالمئة ليغلق عند 7420.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.95 بالمئة ليغلق عند 368.55 نقطة.

وبلغت قيم التداول 471.126 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 84 بالمئة من المعاملات والأجانب على 9.6 بالمئة والأفراد على 51.8 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.4 بالمئة وجلوبال تليكوم 3.1 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.7 بالمئة وهيرميس 1.8 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "أحجام التداول مازالت ضعيفة هذه هي الاشارة السلبية في السوق رغم الإغلاق اعلى من 7360 نقطة."

وألغت بورصة مصر تداولات اليوم على سهم بلتون المالية للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاعات قوية للسهم منذ فبراير شباط الماضي وحتى الآن تجاوزت 570 بالمئة. وقالت بلتون أكثر من مرة إنها لا تملك أي أخبار جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.