المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع طفيف

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2134.56 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ستة ملايين دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.