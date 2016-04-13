المؤشر الأردني يغلق على ارتفاع طفيف
1236 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط قيمة تداول ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2134.56 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ستة ملايين دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال أسعد الديسي محلل مالي إن البورصة ضعيفة رغم التحسن البسيط اليوم في وقت ماتزال فيه المضاربات مسيطرة.
وأضاف الديسي "المتعاملون محبطون من الوضع في البورصة."
وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 5.95 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.2 بالمئة إلى 4.93 دينار.
وارتفع سهم البوتاس العربية 0.52 بالمئة إلى 19.1 دينار.
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