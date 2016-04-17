تباين أداء بورصات الخليج في المعاملات الصباحية

0826 جمت - نزل مؤشر بورصة دبي 0.4 في المئة مع بيع مستثمرين محليين أسهم شركات متوسطة وكبيرة لينزل سهم شركة إعمار العقارية 0.3 في المئة في حين فقد سهم سوق دبي المالي 1.3 في المئة.

وقفز سهم شعاع كابيتال الذي شهد تقلبات في الأشهر الأخيرة 10.3 في المئة في تعاملات قوية وسط شائعات تتردد عن احتمال ان يسعى مستثمر رئيسي للاستحواذ على الشركة المالية بالكامل.

وصعد سهم دانة غاز 7.1 في المئة وسجل أكبر حجم تداول في بورصة أبوظبي بينما تشجع المستثمرون بفضل آمال بأن تبدأ أسعار النفط في التحسن مع اجتماع كبار المنتجين في الدوحة للاتفاق على تثبيت محتمل للانتاج. واستقر مؤشر بورصة أبوظبي دون تغيير.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 في المئة مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 0.8 في المئة

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0636 جمت -‭‭ ‬‬نخفضت سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد مع نزول معظم الأسهم القيادية التي تم تداولها صباحا.