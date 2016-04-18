هبوط الأسهم الأماراتية بعد فشل محادثات الدوحة النفطية

0623 جمت - تراجعت بورصتا الإمارات في التعاملات المبكرة اليوم‭‭ ‬‬الاثنين إثر انهيار محادثات منتجي النفط في الدوحة أمس الأحد ما دفع أسعار الخام للهبوط.

ونزل مؤشر دبي اثنين في المئة في أول 15 دقيقة وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارات خمسة في المئة في حين نزل سهم دريك آند سكل 2.7 في المئة.

وزاد سهم بنك شعاع كابيتال 2.8 في المئة مواصلا الاتجاه الصعودي الذي يشهده منذ شهر تقريبا ويرجع ذلك في جزء منه الي شائعات بأن أحد المساهمين يرفع حصته بشكل كبير.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة وهوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.3 في المئة.

ونزل مزيج برنت الخام في التعاملات الآجلة إلى 41.08 دولار للبرميل بانخفاض 4.7 في المئة عن اخر سعر تسوية. وقد لا يكون لفشل اجتماع الدوحة في الاتفاق على تثبيت الانتاج أثر كبير على الأسعار على المدى الطويل إذ ان المحللين كانوا يعتقدون ان أثر الاتفاق علي العوامل في السوق سيكون محدودا.

غير أن فشل المحادثات وجه ضربة للمعنويات في سوق النفط التي اقتفت بورصات الخليج أثرها على مدى الأشهر الستة الماضية.