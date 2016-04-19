مشتريات العرب والأجانب تصعد ببورصة مصر لأعلى مستوى منذ 8 أشهر

1240 جمت - صعدت البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانية أشهر بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 2.63 بالمئة ليغلق عند 7864.03 نقطة مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس آب الماضي في حين زاد المؤشر الثانوي 0.38 بالمئة لينهي الجلسة عند 381.91 نقطة.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.

وصعدت أسهم أوراسكوم كونستراكشون ستة بالمئة والتجاري الدولي 4.9 بالمئة وطلعت مصطفى 4.6 بالمئة وهيرميس 3.3 بالمئة وبورتو جروب 2.9 بالمئة وعامر جروب 2.5 بالمئة.

كما شاركت في الارتفاع أسهم جهينة بنسبة 2.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة. وصعدت أسهم إيديتا 1.6 بالمئة وإعمار مصر 1.1 بالمئة وجلوبال تليكوم وسوديك واحدا بالمئة.

في المقابل نزلت أسهم النساجون الشرقيون 1.3 بالمئة وحديد عز 0.75 بالمئة والشرقية للدخان 0.5 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة.

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