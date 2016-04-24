المؤشر الأردني يرتفع بقيادة سهم البنك العربي

1225 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بفعل عمليات شراء في الأسهم القادية وبخاصة سهم البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 2157.91 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط المحلل المالي إن حالة الترقب لنتائج الربع الأول من العام تسيطر على السوق وسط غياب الأخبار الجديدة.

وأضاف "توزيعات الأرباح عن العام الماضي لم تؤثر بشكل كبير على المؤشر."

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.72 بالمئة إلى 4.73 دينار وسهم البنك العربي 3.96 بالمئة إلى 6.29 دينار.

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية خمسة بالمئة إلى 2.47 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.41 بالمئة إلى 4.79 دينار.