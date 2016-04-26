دبي الإسلامي: مشترون محتملون للوحدة الأردنية

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تلقى خطاب نوايا من كونسورتيوم يقوده بنك الاتحاد الأردني مهتم بشراء ام.إي.اس.سي للاستثمار الشركة القابضة لأنشطته في الأردن.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن خطاب النوايا حدد الشروط والأحكام اللازمة لشراء الشركة التي تتخذ من الأردن مقرا ويملك فيها دبي الإسلامي 40 بالمئة عبر شركتيه الفرعيتين المملوكتين له بالكامل بترا ليمتد وليوانت ون ليمتد.

وتملك ام.إي.إس.سي 52 بالمئة من بنك الأردن دبي الإسلامي وحدة بنك دبي الإسلامي في الأردن.

ويعمل بنك دبي الإسلامي في عدد من الأسواق الخارجية. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن البنك يخطط لبدء العمل في كينيا قبل نهاية 2016.

غير أن مصدرا مطلعا قال إن دبي الإسلامي يسعى للانسحاب من بعض الأسواق مثل الأردن ويستهدف خفض التكاليف.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة المقترحة مكتفيا بالقول إنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور التوصل إلى الشروط النهائية.