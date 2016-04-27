صافي الربح العائد لمساهمي بنك دبي الإسلامي يرتفع 7.2% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك دبي الإسلامي -أكبر مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة- اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول على خلفية ارتفاع إيراداته وتجنيب قدر أقل من السيولة لتغطية الديون الرديئة.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا عائدا للمساهمين بلغ 875.3 مليون درهم (238.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 816.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2015.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ الربح الفصلي للبنك 938 مليون درهم.

وقفز صافي ربح البنك 17.7 بالمئة إلى مليار درهم.

وقال بنك دبي الإسلامي إن زيادة أرباحه كانت نتيجة لارتفاع الدخل 21.8 بالمئة إلى 2.11 مليار درهم وانحسار نقص قيمة القروض 13 بالمئة إلى 118 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات بفعل زيادة صافي الدخل من أنشطة التمويل الإسلامي 21.3 بالمئة إلى 1.53 مليار درهم والدخل المحقق من الرسوم 37 بالمئة وزيادة الدخل من العمولات والصرف الأجنبي إلى 417.9 مليون درهم.

وكان دخل الرسوم أحد الطرق التي عززت بها بنوك المنطقة إيراداتها في الوقت الذي ظلت فيه صافي هوامش الفائدة تحت ضغط جراء تسجيل مستويات قياسية متدنية لأسعار الفائدة.

وقاد الإقراض جزءا من دخل البنك في الفصول الأخيرة حيث نما بمستويات أعلى من التي حققها نظرائه.